مواطن يتزوج بسيدة أعمال لنهب ثروتها
تعددت أشكال النصب والاحتيال، حتى وصلت إلى الزواج لاستغلال الطرف الآخر والاستفادة منه، وهذا ما تعرضت له سيدة أعمال ، بعدما وقعت ضحية لعملية نصب واحتيال أثناء إدارتها لأعمال زوجها التجارية التي ورثتها عنه في الرياض بعد وفاته .
وتوجهت السيدة إلى أحد مكاتب المحاماة لإعادة حقوقها، لكن المحامي الذي تولى القضية استغل السيدة باسم الزواج، وتزوج منها بالفعل، طمعًا في أموالها.
وتحفظ المحامي بالشيكات الصادرة للسيدة بأحكام شرعية؛ لمساومتها على الإجهاض بعد حملها منه، ورفضها توكيله لمباشرة ميراثها.
ومن جانبه قامت السيدة برفع دعاوى ضد زوجها المحامي ” المعروف على مستوى المملكة ” ، حيث صدر حكم ضده من المحكمة العامة في الرياض يلزمه بتسليم الشيك الذي يحتفظ به لمدة عام كامل، إضافة لإلزامه بدفع مبلغ 150 ألف ريال قيمة إيجار قصرها الذي تزوج فيه، وأيضًا 40 ألف ريال تشمل قيمة عملية الإجهاض والنفقة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17956 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
المعلون طلع نصاب المحامي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30661 ] نشر منذ 1 ساعة
أعرف واحد نفس الشي
شباب في نفس عمري
وتجوز سبعينة غنيه
ليكون هو🤔
حسين[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 41 دقيقة
طمع داخل حسبي الله ونعم الوكيل على كل محامي يستغل ضعف الحريم
حسين[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يوفقك وربي ماقصرت هي طلعت حقها من ظهرة بنت رجال وعارف درب المحكمة الله ينصرك على كل من يدخل بنية سوء
سلطان[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذا الخايس هذا النذل الئيم الحقير ليس فيه ذرة انسانية هذا منحط قبيح المعشر اناني خايس اه من يضع على وجهه اقبح جزمة.