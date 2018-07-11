تنبيه متقدم لأهالي 3 مناطق بهطول أمطار

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، 3 تنبيهات متقدمة على 3 مناطق بهطول أمطار رعيدة.

وتشمل الحالة مناطق كل من : مكة المكرمة ، والباحة ، وعسير.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ،على عسير، مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ في الحادية عشر صباحا وحتى المساء.

إضافة إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية على مكة والباحة.

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