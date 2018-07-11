الإطاحة بأحد مشاهير ” سناب شات ” يدعو لسباقات مخالفة

أبها(صدى):

تمكنت دوريات مرور منطقة عسير من الإطاحة بأحد مشاهير موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” ، لديه ورشة لصيانة المركبات وعمل تعديلات مخالفة على المركبات.

ويخل المتهم بأبعاد المركبة وقوة المحرك الخاص بها، ويوجه الزبائن الذين يعدلون مركباتهم لأحد الشوارع لعمل سباق للدراجات والمركبات المعدلة.

وتم إحالة كامل الأوراق للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.