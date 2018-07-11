تعليق ” المطلق ” على مطالبات النساء بإلغاء الولاية
علق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على المطالبات النسائية بإلغاء الولاية ، مؤكدا أنها أصوات متفلّتة تعارض الشريعة الإسلامية.
وشدد المطلق على أن تلك الدعوات لن تجد في بلادنا القائمة على الشريعة الإسلامية من يسندهم، موضحًا أنه لا يجوز للمرأة أن تتمرد وتتفلت على قوامة الرجل، ولا يجوز للرجل أن يظلم المرأة .
وعن قول الله تعالى ” الرجال قوامون على النساء ” قال المطلق خلال برنامج فتاوى: ” القوامة هي الإدارة، مثلاً مدير المدرسة هو المسؤول عنها ثم يأتي بعده الوكيل أو المدير المساعد وهو هنا المرأة فكلٌ له تخصص، ولا يجوز للمرأة أن تتفلّت على قوامة الرجل، ولا يجوز للرجل أن يظلم المرأة ” .
وأضاف: ” الدعوات التي نسمعها الآن أن بعض النساء تريد أن تتفلّت ، ماذا استفادت النساء اللاتي تفلّتن ؟ والله لم يستفدن شيئًا، المرأة التي تعيش مع أهلها وتأخذ حقوقها، وأنا أعرف كثيرًا من الرجال هم خدم لأخواتهم ،ليست الولاية ولاية تعسف، صحيح يوجد بعض الرجال ظلمة لكنهم قليل جدًا ” .
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل الإسلام شرعا وسنة يختلف بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومملكة المغرب .. طبعا لا القرأن والسنة واحدة دستور ثابت لايختلف فى المكان والزمان .. إذا هل يحاسب ويقيم المسلم فى جميع نواحى الحياة من معاملات إنسانية فى الدنيا حسب رأى دار الإفتاء لكل دولة ؟
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة
فى مجلس الشورى أكثر من ثلاثين أمرأة تقود رأى الشارع والمواطن السعودى حتى فى قرارات الدولة .. ويوافق عليها من قبل رئيس مجلس الشورى ويقرها مجلس الوزراء وتطبق على المواطن والدولة .. إذا فى هذة الحالة الثلاثين أمرأة بمجلس الشورى لهم الصلاحيات فى إدارة شئون الدولة .. مثل الإنتخابات البلدية وبالأمم المتحدة وشئون القضاء .. فى هذة الحالة تطلب المرأة الإذن من زوجها لإداراة عملها ؟ بالتأكيد لا فهى أكثر علما من الرجل وفى هذة الحالة المرأة تقود الرجل .
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة
الطبيبة فى غرفة العمليات هى ألتى تقود العملية وتوجة الرجال والنساء بعملها وفى العيادة أيضا .. إذا فى هذة الحالة المرأة هى ألتى تقود العمل .. وقال عمر ” لقد أخطاء عمر وأصيبت المرأة وهى على حق ” !
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 44 دقيقة
إذا كان زوج المرأة مدمن مخدرات وفاشل فى عملة وليس له وظيفة تعول الأسرة أو حتى لايفقة فى إدارة شئون المنزل مسرف مثلا .. وتقوم زوجتة بإدارة المنزل والحياة الأسرية وفى تربية الأطفال .. فى هذة الحالة المرأة تقود الرجل وهى قوامة علية .. هل رأيك يتوافق مع رأى يا الشيخ ؟