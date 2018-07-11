تعليق ” المطلق ” على مطالبات النساء بإلغاء الولاية

نايف السالم(صدى):

علق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على المطالبات النسائية بإلغاء الولاية ، مؤكدا أنها أصوات متفلّتة تعارض الشريعة الإسلامية.

وشدد المطلق على أن تلك الدعوات لن تجد في بلادنا القائمة على الشريعة الإسلامية من يسندهم، موضحًا أنه لا يجوز للمرأة أن تتمرد وتتفلت على قوامة الرجل، ولا يجوز للرجل أن يظلم المرأة .

وعن قول الله تعالى ” الرجال قوامون على النساء ” قال المطلق خلال برنامج فتاوى: ” القوامة هي الإدارة، مثلاً مدير المدرسة هو المسؤول عنها ثم يأتي بعده الوكيل أو المدير المساعد وهو هنا المرأة فكلٌ له تخصص، ولا يجوز للمرأة أن تتفلّت على قوامة الرجل، ولا يجوز للرجل أن يظلم المرأة ” .

وأضاف: ” الدعوات التي نسمعها الآن أن بعض النساء تريد أن تتفلّت ، ماذا استفادت النساء اللاتي تفلّتن ؟ والله لم يستفدن شيئًا، المرأة التي تعيش مع أهلها وتأخذ حقوقها، وأنا أعرف كثيرًا من الرجال هم خدم لأخواتهم ،ليست الولاية ولاية تعسف، صحيح يوجد بعض الرجال ظلمة لكنهم قليل جدًا ” .