بالفيديو .. تميم يهين نفسه في حفل تنصيب أردوغان

طلال الضوي(صدى):

يبدو أن الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، لا يحب سوى الوقوف في طوابير سعيا خلف البلاد التي تتعمد تهميشه وإذلاله.

و بعد أن تعمد الأمير القطري الارتماء في أحضان تركيا ورئيسها ، واعتبار نفسه حليف لها، خرج تميم في مشهد جديد يؤكد على أن الرئيس التركي يستغل النظام القطري فقط لتحقيق أجندته الخاصة.

ووثق مقطع فيديو لحظات تهميش دور الأمير القطري الذي سافر إلى تركيا لحضور مراسم تنصيب أردوغان ، بينما اضطر أن ينتظر في الطابور ليسلم على الرئيس التركي، في مشهد اثار سخط الشعب القطري؛ حيث اعتبر البعض أن الموقف مهين للدولة، وأن تميم هو السبب في تلك الإهانة.