حارس بلجيكا: خسرنا أمام فريق لم يقدم أي شيء

ماجد محمد(صدى):

أعرب تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا، عن حزنه الشديد للخسارة أمام فرنسا في إطارمنافسات الدور نصف النهائي من مونديال روسيا.

وقال ” كورتوا ” في أول تعليق له عقب الهزيمة بهدف نظيف ، إن منتخب بلاده خسر أمام فريق لم يكن أفضل منهم.

وأوضح حارس المرمى البلجيكي : ” خسرنا ضد فريق لم يكن بـ أفضل منا، خسرنا ضد فريق لم يقدم أي شي ” .

وتابع : ” لن اقول الفريق الذي انتصر هو اللأفضل لان الخصم ظل طوال الوقت يدافع في ملعبه، يجب أن لا نتفاجئ لأنهم طوال البطولة كانت هذه طريقتهم، هذا عار ” .

وتأهل المنتخب الفرنسي بهدف نظيف في الدقيقة 51 من عمر المباراة، إلى النهائي على حساب بلجيكا.