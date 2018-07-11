حارس بلجيكا: خسرنا أمام فريق لم يقدم أي شيء
أعرب تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا، عن حزنه الشديد للخسارة أمام فرنسا في إطارمنافسات الدور نصف النهائي من مونديال روسيا.
وقال ” كورتوا ” في أول تعليق له عقب الهزيمة بهدف نظيف ، إن منتخب بلاده خسر أمام فريق لم يكن أفضل منهم.
وأوضح حارس المرمى البلجيكي : ” خسرنا ضد فريق لم يكن بـ أفضل منا، خسرنا ضد فريق لم يقدم أي شي ” .
وتابع : ” لن اقول الفريق الذي انتصر هو اللأفضل لان الخصم ظل طوال الوقت يدافع في ملعبه، يجب أن لا نتفاجئ لأنهم طوال البطولة كانت هذه طريقتهم، هذا عار ” .
وتأهل المنتخب الفرنسي بهدف نظيف في الدقيقة 51 من عمر المباراة، إلى النهائي على حساب بلجيكا.
محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 12 دقيقة
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