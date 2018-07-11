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بالفيديو..لليوم الثالث على التوالي كلاب تفترس الأغنام بنجران

بالفيديو..لليوم الثالث على التوالي كلاب تفترس الأغنام بنجران
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم، كلاب مُفترسة تفترس الأغنام في حي ريمان بـ نجران لليوم الثالث على التوالي.

وأثار الفيديو غضب المواطنين، لأنها مهددة أرواح الأطفال والممتلكات والمواشي، معربين عن استيائهم واستغرابهم من زيادة أعدادها، حيث طالبوا بإيجاد حلول لها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 59 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 58 دقيقة

وين المسئولين من هذا الاعتداء

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