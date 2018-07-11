بالفيديو..لليوم الثالث على التوالي كلاب تفترس الأغنام بنجران
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم، كلاب مُفترسة تفترس الأغنام في حي ريمان بـ نجران لليوم الثالث على التوالي.
وأثار الفيديو غضب المواطنين، لأنها مهددة أرواح الأطفال والممتلكات والمواشي، معربين عن استيائهم واستغرابهم من زيادة أعدادها، حيث طالبوا بإيجاد حلول لها.
فيديو
مواطن.. كلاب مُفترسة تهاجم الأغنام في حي ريمان بـ نجران لليوم الثالث على التوالي. pic.twitter.com/Ksg0sRD7vJ
— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ١٠ يوليو ٢٠١٨
فهد[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 59 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 58 دقيقة
وين المسئولين من هذا الاعتداء