التعليم تؤكد حرصها على إعلان حركة النقل الداخلية وفق الخطة

حمودي العنزي (صدى):

أكدت وزارة التعليم، حرصها على أن يتم إعلان حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات في وقتها بما لايؤثر على احتياج التعيين وإعلان التوظيف وغيرها من المتطلبات التي تم العمل عليها وفق الخطة المرسومة للاستعداد لبداية العام الدراسي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن فتح العدول عن حركة النقل الخارجي سيؤخر الحركة الداخلية ويؤثر على احتياج التعيين، ونتائج الحركة الخارجية.

وأَضافت أن طلب العدول بعد إعلان الحركة، سيؤدي إلى إغلاق فرص النقل على المعلم الذي يلي المنقول في الانتظار، ويؤثر على تسديد احتياج القطاع التعليمي، حيث يعد القطاع المنقول منه المعلم والمعلمة تم تسديده، وبالعدول إليه سيسبب زيادة في القطاع المنقول منه وعجزًا في القطاع المنقول إليه .

كما أشارت إلى أنها أتاحت الانسحاب قبل الحركة استثناءً، وتم قبول جميع الحالات المتقدمة؛ حرصًا من الوزارة على تلبية رغبات المعلمين بما لا يؤثر على تنفيذ الخطة الزمنية وإنهاء المهام في وقتها.

وكانت وزارة التعليم أتاحت للمعلم والمعلمة عدة فرص لإلغاء النقل والخروج من حركة الخارجي للعام الدراسي 1439/1438هـ؛ لتجنب الآثار المترتبة على تنفيذ العدول عن النقل للمعلمين والمعلمات بعد إعلان الحركة، وكانت على النحو التالي:

1- أثناء تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإدخال الرغبات خلال الفترة من 1439/5/6هـ إلى1439/6/6هـ.

2- خلال فترة التمديد الأولى 13-19 /1439/6هـ.

3- خلال فترة التمديد للمرة الثانية 6/26 – 1439/7/5هـ.

4- أثناء فترة الانسحاب من الحركة قبل صدورها 7/15– 1439/8/3هـ.

كما تتيح الوزارة لمن استجدت لديه ظروف تندرج تحت حالات الظروف الخاصة الطبية أو الاجتماعية التقديم على نظام عين لذوي الظروف الخاصة.