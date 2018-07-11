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    يوليو

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  3. الجماهير الفرنسية تملئ الشوارع احتفالا بالتأهل للنهائي

الجماهير الفرنسية تملئ الشوارع احتفالا بالتأهل للنهائي




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