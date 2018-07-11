محمد الذايدي: في النهاية جدول الدوري لا يصنع بطل

الثلاثاء 10
يوليو
ههههههه
هههه
هه
هههه
هههههه
اصلا الهلاليين مستمتعين ومنطربين بصيااااااحهم
مره جدول ومره لجان ومره حكام ومره اتحاد ومره ووووووووو
والهلال مستمر في الدعس بالملعب
نسينااااا الحكام الاجانب وموضتها ههههه
وآخرتها أكثر دوريين بالحكام الاجانب الهلال اكتسح الفرق اكتسااااااااح بالارقام وليس بالهياط والصياح هههه
اكثر فريق بطولات بالاجنبي
اكثر فريق فوز على جميع الفرق بالاجنبي
اكثر فريق حقق دوري باجمالي عدد اجانب
لا وكماااان بأكثر من حوالي 14 جنسيه عربيه واجنبيه برضوووووو الهلال بطل هههه
عااادي ينضغطووون
فريق مكسر راسك تبيه يهديك ورد الا تلقاه يكذب عليك ويتآمر ضدك وقلبه اسود كسواد اليل نعوذ بالله ههههه
المهم
الصياااااح
طرررررب طرررررررررررب عهههههههههه
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ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه
هههه
هه
هههه
هههههه
اصلا الهلاليين مستمتعين ومنطربين بصيااااااحهم
مره جدول ومره لجان ومره حكام ومره اتحاد ومره ووووووووو
والهلال مستمر في الدعس بالملعب
نسينااااا الحكام الاجانب وموضتها ههههه
وآخرتها أكثر دوريين بالحكام الاجانب الهلال اكتسح الفرق اكتسااااااااح بالارقام وليس بالهياط والصياح هههه
اكثر فريق بطولات بالاجنبي
اكثر فريق فوز على جميع الفرق بالاجنبي
اكثر فريق حقق دوري باجمالي عدد اجانب
لا وكماااان بأكثر من حوالي 14 جنسيه عربيه واجنبيه برضوووووو الهلال بطل هههه
عااادي ينضغطووون
فريق مكسر راسك تبيه يهديك ورد الا تلقاه يكذب عليك ويتآمر ضدك وقلبه اسود كسواد اليل نعوذ بالله ههههه
المهم
الصياااااح
طرررررب طرررررررررررب عهههههههههه