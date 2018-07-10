مدير عام ” الأمر بالمعروف ” بمكة المكرمة يزور مفتي المملكة
قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري – بزيارة لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ – في مكتب سماحته في محافظة الطائف.
وأوصى سماحتة فضيلة مدير عام الفرع توجيه أعضاء الهيئة ببذل المزيد من الجهد والصبر والرفق واللين ومراعاة المصالح والمفاسد والتعاون مع الجهات الحكومية .
ثم زار فضيلته عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الذي أوصى بمضاعفة الجهود وفق الأنظمة المرعية .
ورافق فضيلته فضيلة مساعد المدير العام الشيخ دخيل بن عبدالعزيز الدخيل و فضيلة رئيس هيئة محافظة الطائف الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي.
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