الراشد يطلق مبادرة ” تعايش “

سعيد العجل(صدى):

أطلق الاعلامي عبدالله الراشد مبادره للتعايش تحت وسم #السعوديه_وطنا_للتعايش عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” و شكل لمجلس ادارتها فريق يضم تسعة من الاعلاميين و الإعلاميات وكتاب الراي وقال الراشد في تصريح صحافي ” ادعو لمبادرة ذات ابعاد إنسانية تهدف الى نشر مفهوم التعايش السلمي انطلاقا من تعاليم الدين الاسلامي السمحه ومنهج الكتاب و السنه النبويه ومفاهيم التعايش السلمي بين الامم و التي تقرها و تسعى اليها مختلف الهيئات والمنظمات الدوليه.

و أضاف هذه المبادره حلم كان يسكن عقلي و مخيلتي منذ عدة سنوات و تشكلت خلال الأيام الماضية وعلى الفور اتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي بوابة للإعلان عنها ” وتضم المبادره العديد من الاعلاميين والمؤثرين في العديد من المجالات الادبيه والثقافية.

و ينوي الراشد مع فريق عمله تصدير فكرة المبادره من العالم الافتراضي الي الواقع من خلال سلسله من البرامج والفعاليات و البرامج التلفزيونية التي تنقل المبادره الى رجل الشارع العادي و الي الطفل في مدرسته و الي كافة أفراد المجتمع و يقوم الراشد حاليا بالعمل على تأسيس المبادره و اطلاقها رسميا بالرجوع للجهات الرسميه .