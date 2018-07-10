والد منى مذبوح يعتذر للمصريين ويكشف تفاصيل صادمة عن ابنته

القاهرة(صدى):

تقدم علي المذبوح والد السائحة اللبنانية مني المذبوح، المتهمة بإهانة الشعب المصري من خلال مقطع فيديو، باعتذار رسمي إلى كل المصريين لما بدر من ابنته، وذلك بعد الحكم بحبسها 8 سنوات السبت الماضي في خبر نشرته ” صدى ” .

وكشف والد منى تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن ابنته تعشق مصر وهذه هي المرة الثانية التي تقوم بزيارتها، لافتًا إلى أن ابنته البالغة من العمر 24 عامًا تعاني من مشاكل صحية صعبة.

وأضاف أن ما يحدث لا يعبر عن شخصية ابنته، لكنها أجرت عملية جراحية خطيرة في المخ منذ 12 عامًا، وتم تركيب شرائح إلكترونية لها في الشرايين المغذية للمخ، ما يجعلها تعيش لحظات صعبة وتصاب بحالة من الهياج العصبي تستمر معها ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

كما أشار إلى أنها في هذه الفترة تعيش حالة غير متزنة وتكون غير مدركة لتصرفاتها، لافتًا إلى أنه إضافة إلى حالتها الصحية تعاني أيضًا من حالة نفسية نتيجة تعرضها للتحرش خلال طفولتها في بيروت، ما جعلها تصاب بحساسية شديدة والانفعال والتهور المفرط من التحرش اللفظي أو الجسدي.

وقال والد منى ” فور تعرضها للتحرش في مصر فقدت اتزانها وانهارت وفعلت ما فعلته في الفيديو المسيء لكنها شخصية متسامحة وهادئة ” ، لافتًا إلى أنه قدم كافة التقارير الطبية التي تثبت صحة ذلك للقضاء المصري، مطالبًا بعرض ابنته على أكبر الأطباء للتأكد من حالتها.

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