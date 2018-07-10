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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن العمل الإرهابي بالقصيم

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن العمل الإرهابي بالقصيم
سالم المطيري(صدى):

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قرار بتخصيص خطبة يوم الجمعة القادمة للحديث عن الجريمة النكراء التي وقعت بمنطقة القصيم بتاريخ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ.

ويذكر أن نقطة الطرفية الأمنية شرق محافظة بريدة بالقصيم، شهدت نقطة الطرفية الأمنية شرق محافظة بريدة بالقصيم، ، محاولة مجموعة من الإرهابيين القيام بعمل إرهابي.

ونتج عن ذلك استشهاد رجل أمن وإصابة شخص، إضافة إلى مقتل عدد من الإرهابيين، وذلك خلال المحاولة التي استهدفت نقطة أمنية بالقرب من سجن القصيم.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينتقم من كل ارهابي

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