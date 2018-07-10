نائب أمير القصيم يعزي والد وأسرة الشهيد سليمان العبداللطيف

القصيم(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم، تعازيه ومواساته لوالد وأسرة شهيد الواجب الرقيب أول سليمان بن عبد العزيز العبداللطيف – رحمه الله – الذي استشهد على يد مجموعة من الإرهابيين خلال تأديته لعمله في نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة – الطرفية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموه لأسرة الفقيد أن العزاء للوطن كافة وأن المصاب مصاب الجميع، مشيراً إلى أن الشهيد سليمان العبد اللطيف استشهد وهو يؤدي واجبه الذي أؤتمن عليه وأفنى حياته في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار بلادنا الحبيبة ، مشيداً بالمواقف البطولية التي يسطرها رجال الأمن ضد كل من يعبث بأمن هذه البلاد والوقوف سداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس باستقرار الوطن وأمن مواطنيه ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه قدم والد الشهيد عبد العزيز العبد اللطيف شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، ولسمو نائب أمير منطقة القصيم على مشاعرهم وتعازيهم ومواساتهم لهم ووقوفهم مع المواطنين كافة، مؤكداً أن أبناء هذه البلاد الطاهرة جميعاً سيبقون جنوداً للدفاع عن الوطن وحماية مقدساته ومكتسباته ضد كل من يحاول العبث بأمنه، داعياً المولى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه وأن يرحم من استشهد منهم.