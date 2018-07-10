الباحة تتفاعل مع فيديو لعامل يعد الطعام دون قفازات.. وتغلق المطعم

إبراهيم الزهراني(صدى):

كانت ” صدى ” أشارت في وقت سابق ، اليوم الثلاثاء، إلى فيديو متداول يرصد قيام عامل بإعداد وجبة الكباب دون إرتداء قفاز في أحد مطاعم الباحة.

وفي استجابة سريعة قامت أمانة الباحة بـإغلاق المطعم إحترازياً؛ على أن يتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبة اللازمة لمثل هذه المخالفات.

وأكدت الأمانة في بيان لها على أنها لن تتهاون مع المخالفين وستطبق بحقهم لائحة الغرامات والجزاءات البلدية .

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