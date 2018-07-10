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أمير الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة جمهورية مصر العربية

أمير الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة جمهورية مصر العربية
واس(صدى):

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة ، مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها ، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات في الرياض .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي زغلول ، وعدد من مسؤولي السفارة .
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.


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