بالفيديو.. عامل بأحد مطاعم الباحة يعد الطعام بدون قفزات

عبد العزيز القثامي(صدى):

وثق مواطن، لحظة قيام عامل في أحد المطاعم بمدينة الباحة ، بإعداد وجبة كباب دون ارتداء قفازات.

وأظهر الفيديو العامل وهو يقوم بعمل الكباب دون ارتداء قفاز صحي، زاعمًا أن المراقبين في الأمانة يعلمون بذلك ويشاهدون تلك التصرفات يوميًا.

واثارت تصريحات العامل غضب المواطنين، بسبب انعدام المتابعة والرقابة الصحية من الجهات المعنية، مطالبين بسرعة ضبط العامل واتخاذ الإجراءات اللازمة.