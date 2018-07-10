مصادر ” صدى ” الممرض المصاب لم يتوفى

سعيد العحل(صدى):

نفت مصادر خاصة لصحيفة صدى الأنباء المتداولة عن وفاة الممرض السعودي الذي تعرض للإصابة بالرأس جراء إطلاق النار عليه من سلاح ناري من شخص لاذ بالفرار قبل عصر اليوم من إحدى المستشفيات الكبرى بالرياض .

يذكر أن صدى نشرت خبرا عصر اليوم عن تعرض ممرض سعودي لاطلاق نار في ذات المستشفى .

ومن المتوقع إصدار بيان من الشرطة حال اكتمال المعلومات والقبض على الفاعل الذي فر لجهة مجهولة