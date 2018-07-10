حادث تصادم لـ 4 سيارات في الحرجه يخلف وفاتين وعدد من الإصابات

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت الْيَوْمَ الثلاثاء بلاغا عن حادث تصادم لاربع سيارات في الحرجه يخلف وفاتين وعدد من الإصابات.

وتفصيلاً: تلقت غرفه العمليات بلاغ عن حادث تصادم في الحرجه عند الساعة: ٠٨:١٧ مساءً وعلى الفور تم توجيه خمس فرق اسعافيه حيث نتج عنه وفاتين وسبع إصابات منها اربع إصابات خطيرة نقلت الفرق الاسعافيه ثلاث إصابات لمستشفى الحرجه العام.

وشددت الهيئه على لسان متحدثها: عدم تحريك او نقل مصابي الحوادث الا عن طريق الفرق الاسعافيه حفاظا على حياتهم داعيا الله للمصابين بالشفاء العاجل وان يلهم ذوي المتوفين الصبر والسلوان.