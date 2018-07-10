صحف برتغالية: بـ 4 مليون يورو..كاريللو يكمل مسيرته في الهلال

ماجد محمد(صدى):

يبدو أنه تفصلنا أيام قليلة عن الإعلان بشكل رسمي عن انضمام اللاعب البيروفي أندري كاريللو إلى نادي الهلال.

وفي هذا السياق أشارت صحيفة ” el Popular.pe ” إلى أن أندري كاريللو سيكمل مسيرته مع نادي الهلال ، لافتة إلى أن الهلال وافق على دفع راتب له 2 مليون يورو.

وأضافت: ” نادي الهلال وفقاً للصحافة البرتغالية سيدفع 4 مليون يورو لـ نادي بنفيكا من أجل استعارة اللاعب لمدة موسم ” .