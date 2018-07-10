  • الثلاثاء 10

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. صحف برتغالية: بـ 4 مليون يورو..كاريللو يكمل مسيرته في الهلال

صحف برتغالية: بـ 4 مليون يورو..كاريللو يكمل مسيرته في الهلال

صحف برتغالية: بـ 4 مليون يورو..كاريللو يكمل مسيرته في الهلال
ماجد محمد(صدى):

يبدو أنه تفصلنا أيام قليلة عن الإعلان بشكل رسمي عن انضمام اللاعب البيروفي أندري كاريللو إلى نادي الهلال.

وفي هذا السياق أشارت صحيفة ” el Popular.pe ” إلى أن أندري كاريللو سيكمل مسيرته مع نادي الهلال ، لافتة إلى أن الهلال وافق على دفع راتب له 2 مليون يورو.

وأضافت: ” نادي الهلال وفقاً للصحافة البرتغالية سيدفع 4 مليون يورو لـ نادي بنفيكا من أجل استعارة اللاعب لمدة موسم ” .


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 51 دقيقة

بالتوفيق

[ عدد التعليقات: 10717 ] نشر منذ 41 دقيقة

الخبررياضي ويش جابه هنيا؟🤔
قلبت الصفحة مرتين حسبت نفسي غلطانة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *