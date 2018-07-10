صحف برتغالية: بـ 4 مليون يورو..كاريللو يكمل مسيرته في الهلال
يبدو أنه تفصلنا أيام قليلة عن الإعلان بشكل رسمي عن انضمام اللاعب البيروفي أندري كاريللو إلى نادي الهلال.
وفي هذا السياق أشارت صحيفة ” el Popular.pe ” إلى أن أندري كاريللو سيكمل مسيرته مع نادي الهلال ، لافتة إلى أن الهلال وافق على دفع راتب له 2 مليون يورو.
وأضافت: ” نادي الهلال وفقاً للصحافة البرتغالية سيدفع 4 مليون يورو لـ نادي بنفيكا من أجل استعارة اللاعب لمدة موسم ” .
تركي[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 51 دقيقة
بالتوفيق
غندورة[ عدد التعليقات: 10717 ] نشر منذ 41 دقيقة
الخبررياضي ويش جابه هنيا؟🤔
قلبت الصفحة مرتين حسبت نفسي غلطانة.