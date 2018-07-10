بالصور محافظ المخواة يزور بعض الإدارات بالمحافظة للوقوف على عملها وجاهزيتها

حامد العمري(صدى):

وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة -حفظه الله- القاضية بضرورة متابعة سير العمل في الإدارات الحكومية ورفع مستوى الأداء ،والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،قام سعادة محافظ محافظة المخواة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي ، بزيارة لشرطة المحافظة صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق1439/10/26 هـ .

كان ذلك في إطار برنامج تفقده للإدارات الحكومية ، منذ تشرفه بثقة سمو أمير المنطقه -حفظه الله- وتعيينه محافظاً لمحافظة المخواة .

وقد تضمنت الزيارة جولة في أقسام مبنى الشرطه واجتمع مع سعادة مساعد مدير الشرطة الرائد عبدالإله غرم الله الغامدي والمسؤولين فيها واطلع على سير العمل وخطواته ، وأكد على ضرورة العمل الأمني المتقن والجاهزية الأمنية اللازمة وفقاً لتوجيهات وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقه ـ يحفظه الله – المتضمنة التأكيد على كافة المسؤولين بالعمل بجد وتفاني ، والحرص الشديد على تحقيق الإنجاز السريع خدمة للمواطنين والمقيمين .

وفي ختام الجولة شكر سعادة المحافظ مساعدمدير الشرطة على حسن الاستقبال والتنظيم الذي يعكسه واقع العمل في ادارة الشرطه بالمحافظه .

بعد ذلك توجه سعادته إلى مقر فرع إدارة الدفاع المدني بالمحافظة ، واجتمع مع مساعد مدير فرع إدارة الدفاع المدني النقيب سعيد صالح المالكي ، حيث تضمنت الزيارة جوله في أقسام مبنى فرع إدارة الدفاع المدني ، واطلع على سير العمل وخطواته وأكد على ضرورة العمل بجد وإخلاص ، وأكد على الجاهزية اللازمة لاي طارىء لاسمح الله وفي ختام الجولة شكر سعادة المحافظ القائم بالعمل بإدارة الدفاع المدني على حسن الاستقبال .