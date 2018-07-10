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انتقال الرحلات المتجهة من وإلى العلا لـ مطار الملك عبدالعزيز الجديد

انتقال الرحلات المتجهة من وإلى العلا لـ مطار الملك عبدالعزيز الجديد
حمود العنزي (صدى):

 

أعلنت “الخطوط السعودية الجوية، اليوم الثلاثاء، عن انتقال جميع الرحلات المتجهة من وإلى العلا إلى مطارالملك عبدالعزيز الجديد “صالة رقم 1” ابتداءً من يوم الخميس المقبل

ونشرت الخطوط السعودية الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إنفوجراف، توضح فيه مواعيد الرحلات.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1327 ] نشر منذ 53 دقيقة

بالسلامة لكل المسافرين

[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 52 دقيقة

رحلة سعيدة ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 50459 ] نشر منذ 44 دقيقة

موفقين خير ومصحوبين باالسلامه ,,

,, حتى انا سأسافر عند الفجر …

,, بس باالسياره واغيب كم يوم ، وارجع بمشيئة الله باالسلامه ,,

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