انتقال الرحلات المتجهة من وإلى العلا لـ مطار الملك عبدالعزيز الجديد
أعلنت “الخطوط السعودية الجوية، اليوم الثلاثاء، عن انتقال جميع الرحلات المتجهة من وإلى العلا إلى مطارالملك عبدالعزيز الجديد “صالة رقم 1” ابتداءً من يوم الخميس المقبل
ونشرت الخطوط السعودية الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إنفوجراف، توضح فيه مواعيد الرحلات.
فهد[ عدد التعليقات: 1327 ] نشر منذ 53 دقيقة
بالسلامة لكل المسافرين
فيصل[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 52 دقيقة
رحلة سعيدة ان شاء الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50459 ] نشر منذ 44 دقيقة
موفقين خير ومصحوبين باالسلامه ,,
,, حتى انا سأسافر عند الفجر …
,, بس باالسياره واغيب كم يوم ، وارجع بمشيئة الله باالسلامه ,,