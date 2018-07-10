أمر ملكي : تعيين راكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي نائبا لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة

واس(صدى):

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ / 279

التاريخ: 26/10/1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولا: يعين الأستاذ / راكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي نائباً لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود