أمر ملكي : تعيين راكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي نائبا لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ / 279
التاريخ: 26/10/1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يعين الأستاذ / راكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي نائباً لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نوير[ عدد التعليقات: 1328 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق والسداد ان شاء الله
تركي[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظك ويديمك فخر وعزة لنا