فورد فوكاس ST-Line 2019 تكشف تفاصيلها في فيديو جديد

واشنطن(صدى):

كان شهر ابريل شهر مميز لعشاق سيارات فورد فوكاس, ففي بداية الشهر طرحت الشركة موديلات فوكاس في الجيل الرابع منها بتصميم جديد تماماً ودفعت السيارة المدمجة لتكون أكثر رقياً وفخامة ، وبعد أسابيع قليلة أعلنت فورد أعلنت وقف انتاج العديد من السيارات في الولايات المتحدة بما فيهم فوكاس هاتشباك وسيدان مع الابقاء على فوكاس أكتيف الكروس أوفر وموستانج .

والفيديو التالي يركز على تفاصيل موديلات فوكاس ST-Line الهاتشباك والواجن وهما موديلين لن يتوفرا في السوق الأمريكي.والفيديو يغطى كل شيء بخصوص السيارة طوال 45 دقيقة مع تغطية لتصميم السيارة في نسختيها والسيارة الجديدة تحمل أكثر من مجرد تصميم أنيق شرس أكثر من الموديل السابق مع شبكة تهوية أمامية عريضة ومصابيح أمامية أكبر وبعض ملامح التصميم الجريئة على جانبي السيارة وفي الخلف يوجد تشابه بينها وبين سيارة مرسيدس A-Class.

وفي الداخل سيتوفر للسيارة مقصورة أكثر رياضية تشمل تطريز أحمر على الفرش القماشي للمقاعد وعجلة القيادة المسطحة في الجزء السفلي منها والنسخة الهاتشباك ستأتي بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات كما سيتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيك وعرض البيانات على الزجاج الأمامي للسيارة.