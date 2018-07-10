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أمر ملكي بالعفو عن العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية

أمر ملكي بالعفو عن العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية
واس(صدى):

تقديراً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لما قدمه ويقدمه أبناؤه منسوبو جميع القوات العسكرية المشاركين في عملية إعادة الأمل من بطولات وتضحيات ورغبته – أيده الله – في الاعتناء بما يدخل البهجة والسرور على قلوبهم وقلوب أسرهم ، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فقد صدره أمره الكريم – يحفظه الله – برقم 54652 وتاريخ 26 / 10 / 1439هـ بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم وفقاً لعدد من القواعد والضوابط .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأدام الله على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار إنه سميع مجيب .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1327 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظك ويديمك لنا فرحة وسرور دائما

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