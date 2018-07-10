صراع جديد بين اليونايتد والسيتي على نجم الريال

نواف السالم(صدى):

بات لاعب ريال مدريد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، على أعتاب مغادرة الملكي؛ بعد أن أعلن بالفعل رغبته في الرحيل.

وفي هذا السياق يبدو أن هناك صراع بين مانشستر سيتي، وغريمه اليونايتد للحصول على خدمات نجم الريال صاحب الـ 24 عامًا.

وقالت صحيفة ” إكسبريس ” البريطانية أن كلا من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، يرغبان في التعاقد مع الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش؛ حيث السيتي في كوفاسيتش بديلاً محتملاً لنجم نابولي جورجينيو.

ولفتت إلى أن مانشستر يونايتد يرغب بدوره في الحصول على خدمات الدولي الكرواتي، إذ يحاول مدرب “الشياطين الحمر” جوزيه مورينيو إبرام عدة صفقات قوية، من أجل العودة إلى منصات التتويج بعدما خرج في الموسم الماضي خاوي الوفاض.