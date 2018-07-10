بالفيديو.. بر الشرقية تكرم متطوعي زكاة الفطر الموحد في حفل التطوع الثاني

محمد السعران(صدى):

كرمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس المتطوعين المشاركين في برنامج زكاة الفطر الموحد وذلك بفندق شيراتون الدمام في الحفل السنوي الثاني الذي تنظمه الجمعية لمتطوعي زكاة الفطر الموحد وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية والمشرف العام على البرنامج سمير بن عبد العزيز العفيصان خلال كلمته بحفل التكريم أن هناك زيادة ملموسة في عدد المتطوعين ببرنامج زكاة الفطر الموحد هذا العام حيث بلغت نسبة زيادة المتطوعين عن العام الماضي 15 % بينما زادت مشاركة المتطوعين من الرجال بنسبة 4% عن العام الماضي وشدد العفيصان بكلمته على ضرورة حرص المتطوع على العمل تحت مظلة رسمية وأن يوحد جهوده وتطوعه للمكان الرسمي الصحيح مشيرا إلى أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية تسعى دائما لإتاحة الفرص التطوعية للمتطوعين والمتطوعات للمشاركة في البرامج والمشاريع الخيرية التي تتبناها الجمعية لتتيح لهم الفرصة للعمل تحت مظلة رسمية يستطيع المتطوع من خلالها أداء واجبه تجاه مجتمعه وشكر العفيصان خلال كلمته بالحفل المتطوعين المشاركين بزكاة الفطر الموحد على جهودهم المبذولة في نقل وتنظيم وتوزيع الزكاة على المستحقين مشيرا إلى أن هؤلاء المتطوعين أدى تطوعهم لتوفير رواتب بقيمة 73 ألف ريال هي إجمالي قيمة رواتب الموظفين والعاملين ببرنامج زكاة الفطر الموحد كان سيصرفها البرنامج في حال عدم وجود هؤلاء المتطوعين

من جانبه أوضح عادل المحيسن مدير فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر خلال كلمته بالحفل أجر المتطوعين عارضا نماذج من تجارب التطوع الدولية مشيرا إلى أن هناك ما يقارب 94 مليون أمريكي يحملون بطاقة تطوع في جمعية أو أكثر من جمعيات الولايات المتحدة الأمريكية في حين ذكر حسين العلي مدير فرع جمعية البر بالدمام “دار الخير” خلال كلمته بالحفل جهود متطوعي الدمام في توزيع الزكاة ودعاهم لمزيد من المشاركات التطوعية التي توفرها لهم “دار الخير” عبر البرامج والمشاريع التي تنفذها الدار بالدمام

جدير بالذكر أن حفل التطوع الثاني قدم عرضا مرئيا لجهود المتطوعين في توزيع 419 ألف فطرة ونقلها وتنظيمها بالمنطقة الشرقية هذا العام كما اختتم الحفل بتكريم هؤلاء المتطوعين المشاركين بالبرنامج​