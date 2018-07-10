بالفيديو .. العثور على جثث 3 أطفال داخل أكياس قمامة بمصر.. والطب الشرعي يوضح

القاهرة(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، على ثلاث جثث تعود لأطفال داخل أكياس قمامة، في منطقة المريوطية بالهرم.

وكشف تقرير مبدئي للطب الشرعي تفاصيل حول وفاة الـ3 أطفال، موضحًا أن الوفاة ناتجة عن حروق واختناق بدخان، نافيًا وجود أي جروح أو مظاهر لسرقة الأعضاء البشرية.

وأضاف أنه جرى أخذ عينات من الجثث لتحليلها، لافتًا إلى أن السيناريو المتوقع أن الأطفال كانوا محتجزين داخل مكان ونشب حريق في ذلك الوقت، مما أدى إلى وفاتهم متأثرين بالنار والدخان.

وأشار التقرير إلى عمر الأطفال الثلاثة، حيث يبلغ الطفل الأول عام ونصف العام، والطفل الثاني 5 أعوام ونصف العام، فيما يبلغ الطفل الثالث عامان.