مشهد مؤثر لأحد المنتحرين بالكهرباء 

عبدالرحمن المالكي(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح لحظات عصيبة ومؤثرة لشخص، وهو يقوم بعملية انتحار.

وفي تفاصيل الفيديو ظهر أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية في لحظاته الأولى للانتحار عندما قام بإمساك أسلاك الكهرباء بعد محاولات إيقافه مما نتج عنه ظهور النار من أسفل قدميه وهو ممسك بأسلاك الكهرباء في مشهد مؤثر حتى سقط على الأرض.