الملتقى العربي الرابع للتدريب بدأ اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 م
” الإحتراف المهني نحو التنافسية العالمية ” بعمان الأردن . رعى الملتقى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية سعادة السفير محمد محمد الربيع الموقر.
تناول الملتقى عدد من أوراق العمل تتعلق بالاحتراف المهني نحو التنافسية العالمية .
وقد قدمت اليوم الأستاذة / نجاة عقاب ورقة عمل( المعايير المهنية ودورها في تحسين مخرجات التدريب ) انتهت بتوصيات مهمة تتعلق بالتدريب المهني ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وتنمية القدرات التنافسية والإيجابية المهنية.
وقد حضر مجموعة من الأخوة والأخوات من السعودية الملتقى وكان لهم حضورا مميزا .
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