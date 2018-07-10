الملتقى العربي الرابع للتدريب بدأ اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018 م  

نوف القحطاني(صدى):

” الإحتراف المهني نحو التنافسية العالمية ” بعمان الأردن . رعى الملتقى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية سعادة السفير محمد محمد الربيع الموقر.

تناول الملتقى عدد من أوراق العمل تتعلق بالاحتراف المهني نحو التنافسية العالمية .

وقد قدمت اليوم الأستاذة / نجاة عقاب ورقة عمل( المعايير المهنية ودورها في تحسين مخرجات التدريب ) انتهت بتوصيات مهمة تتعلق بالتدريب المهني ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وتنمية القدرات التنافسية والإيجابية المهنية.

وقد حضر مجموعة من الأخوة والأخوات من السعودية الملتقى وكان لهم حضورا مميزا .