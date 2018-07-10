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بالفيديو.. الصحة توضح الحالة الصحية للممرض بعد تعرضه لطلق ناري بالرياض

بالفيديو.. الصحة توضح الحالة الصحية للممرض بعد تعرضه لطلق ناري بالرياض
علي القحطاني(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، حالة الممرض الصحية بعد تعرضه لطلق ناري في الرأس داخل مستشفى الملك سلمان بمدينة الرياض .

وقال الربيعان من خلال مشاركته في برنامج الراصد، اليوم الثلاثاء، إن الممرض حتى الأن في غرف العمليات، مؤكدًا ان إصابته ليست بسيطة.

وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت الحادث وستعلن عن النتائج فور القبض على المتهم.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يكون معه ويشفيه ويعافيه

[ عدد التعليقات: 50462 ] نشر منذ 3 ساعات

ربنا يقومه باالسلامه ,,

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