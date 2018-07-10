بالصور.. رسميا.. حسين شيعان حارسا لمرمى التعاون
أعلنت إدارة نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء إجراءات التعاقد رسميًا مع الحارس حسين شيعان.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إنه تم التوقيع مع الحارس لمدة موسمين .
وعلى جانب أخر بارك رئيس النادي محمد القاسم للكابتن حسين انضمامه للسكري متمنياً له التوفيق مع بقية زملائه مقدماً شكره لوكيل أعماله عبدالله الشعلان على تعامله المثالي أثناء المفاوضات.
فهد[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 4 ساعات
يا هلا فيك
نوير[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 4 ساعات
بالتوفيق في ناديك