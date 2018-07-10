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بالصور.. رسميا.. حسين شيعان حارسا لمرمى التعاون

بالصور.. رسميا.. حسين شيعان حارسا لمرمى التعاون
نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء إجراءات التعاقد رسميًا مع الحارس حسين شيعان.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إنه تم التوقيع مع الحارس لمدة موسمين .

وعلى جانب أخر بارك رئيس النادي محمد القاسم للكابتن حسين انضمامه للسكري متمنياً له التوفيق مع بقية زملائه مقدماً شكره لوكيل أعماله عبدالله الشعلان على تعامله المثالي أثناء المفاوضات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 4 ساعات

يا هلا فيك

[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 4 ساعات

بالتوفيق في ناديك

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