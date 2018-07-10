النائب العام: القبض على مسؤول تنفيذي عند استلامه رشوة بقيمة مليون ريال
صرح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في بيان له اليوم، بأنه وإثر تلقي الجهات الأمنية المختصة لمعلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي؛ وبناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ ( 1.000.000 ) مليون ريال، وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه.
و حيث أن ما أقدموا عليه من الأمور المحرمة شرعاً والمعاقب عليها نظاماً، إلا أن جرمهم تتعاظم شناعته وخطورته لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائهم وجشعهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، غير آبهين بما يترتب على ذلك من أضرار على الوظيفة العامة والأمانة الموكلة لهم و المسؤليات العسكرية المؤتمنين عليها .
والنيابة العامة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها الدائم على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته وتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال نفوذه الوظيفي، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من ضعاف النفوس الذين يسعون للاتجار بالوظيفة العامة وتغليب مصالحهم الشخصية دون اعتبار لوازع ديني أو أخلاقي أو وطني. وتقديمهم للعدالة والله الموفق .
فيصل[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 4 ساعات
يعطيكم العافية الله يقويكم على كل مجرم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30257 ] نشر منذ 4 ساعات
زين
زائر[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 4 ساعات
ماهو شرط أن تكون الرشوة مبلغ كاش ربما تكون علي شكل عيني أو خدمات شخصيه .
فيصل[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 4 ساعات
والله كله الا الرشوة بتدي شئ لحد ما يستحقه
نوير[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 4 ساعات
معك حق اخي فيصل الرشوة هاذي مرض اذا تفشى في المجتمع اكل خيره
تركي[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 4 ساعات
كل من يوجد في منصب يجب أن يكون على قدر هذا المنصب
الجوهرة[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعطيكم العافية
فهد[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يستر من هاذولا اصحاب المصالح يفسدون المؤسسات
نهى[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مرتشي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1767 ] نشر منذ 4 ساعات
وما خفي اعظم هذا مجرد مرتشي صغير
غيرة يزرف عشرات الملايين ويمشي والناس حولة ياشيخ ياشيخ وهو مجرد سلتوح حرامي نصاااااب
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1367 ] نشر منذ 3 ساعات
كفوووو والعقبه للباقيين ان شاء الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50462 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, حاميها حراميها ,,
,, الله يقويكم على كل معتدٍ أثيم ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 2253 ] نشر منذ 3 ساعات
ولا يزال مسلسل ( الفساد ) مستمر .
وسيستمر مالم تتضافر كل الجهود للوقوف في وجه ممثليه والضرب بيد من حديد على أيديهم حتى
يكونوا عبرة لمن لا يعتبر .
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 863 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله أكبر سنين والشعب السعودي يتمنى أن يقرى مساءلة مسؤول وعن الفساد المستشري ولكن بدعاء الفقراء استجاب الله عز وجل وهي لهذا البلد رجل لإيقاف في طريقة فاسد أو خان الى جعله عبرة لغيرة حفظ الله ولي العهد محمد بن سلمان ونصرة على من يريد هلاك الحرث والنسل من الخميني الكافر وأعوانه الذين يريدون مخالفة ادعاء ابراهيم اجعله بلد امن من الفساد والإرهاب وتوابعه اضرب ياولي عهدنا والشرفاء من شعبك وهم كثير وراءك ٠