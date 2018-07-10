بلدية مركز قنا بمحايل تصادر 12 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة

عسير(صدى):

صادرت فرق الرقابة الصحية بإدارة الخدمات البلدية بمركز قنا التابع لمحافظة محايل أمس, خلال الجولات الرقابية التي تنفذها على المتاجر والمطاعم والبوفيهات, أكثر من 12 كيلو غراماً من المواد الغذائية الفاسدة.

وأوضح رئيس البلدية إبراهيم بن عبد الخالق الحفظي أن الحملة تأتي ضمن حملة ” غذاؤكم أمانة ” ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية وحفاظاً على سلامة المستهلك.

ودعا الحفظي المواطنين والمقيمين، للتعاون وإبلاغ البلدية على الرقم الموحد 940 في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية.