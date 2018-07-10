إطلاق باكورة خدمات بوابة ” زاول ” لإصدار تراخيص ” أمن الموانئ ” في المنطقة الشرقية

سعيد العجل(صدى):

أعلن حرس الحدود، عن بدء التشغيل الفعلي لبوابة “زاول” وخدمة إصدار تراخيص دخول الموانئ في المنطقة الشرقية، في خطوة تستهدف التحول الإليكتروني لخدمات حرس الحدود، تماشياً مع خطة التحول الوطني و”رؤية المملكة 2030″.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنّ إصدار التراخيص إليكترونيا للمستفيدين من القطاعين الخاص والعام عبر بوابة “زاول” لموانئ المنطقة الشرقية تأتي مرحلة أولى، تليها باقي موانئ المملكة لاحقاً، وذلك ضمن المساعي الحثيثة والخطط المرحلية التي ينتهجها حرس الحدود، من أجل التحول التام في تقديم خدماته إليكترونيا لتيسير الحصول على التصاريح للمستفيدين منها.

وبيّن أن بوابة “زاول” الإلكترونية ستمكن حرس الحدود من تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية على مراحل متعددة، بدأت بخدمات “أمن الموانئ” التي تهدف لتمكين المستفيدين من خدمات حرس الحدود لتقديم طلباتهم عن بعد ، وإستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح الأمنيةلدخول الأشخاص أو المركبات إلكترونياً. وستخدم البوابة الإلكترونية “زاول” في المرحلة الأولى ما يقارب 2500 جهة حكومية وخاصة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ بوابة “زاول” تخدم عددا من المستفيدين، ومن بينهم شركات النقل البري والبحري، وشركات السياحة والترفيه، وشركات الشحن والتوصيل، وشركات التخليص الجمركي، وشركات الاستيراد والتصدير، والشركات المتعاقدة مع الموانئ، وشركات صيد الأسماك، كما تقدم خدمات التراخيص الخاصة بأمن الموانئ، حيث تعنى بتسجيل الجهات الحكومية والخاصة ومنسوبيها العاملين في الموانئ، وإصدار تصاريح دخول الموانئ للأشخاص والمركبات، وتصريح صعود سفينة.

ودعا المتحدث الرسمي لحرس الحدود، كافة المستفيدين الذين يودون طلب الحصول على التصاريح اللازمة لدخول الموانئ بالمنطقة الشرقية ، إلى زيارة الموقع الإلكتروني، ثم اختيار بوابة “زوال” من قائمة الخدمات الإلكترونية وتعبئة البيانات المحددة وإرفاق الوثائق المطلوبة للحصول على التصريح