19% نسبة انخفاض الوفيات في الحوادث المرورية خلال عام

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عن إحصاءات الحوادث والمصابين والمتوفين خلال الفترة من 1/1 إلى 30/9/1439هـ.

وأوضحت الإدارة أن الوفيات في الحوادث المرورية انخفضت بنسبة 18.69% خلال عام، من 5630 في 1438هـ إلى 4578 في 1439هـ.

كما أشارت إلى انخفاض عدد الحوادث في 1439هـ إلى 285508 حادث مقارنة بـ 361090 حادث في 1438 هـ، وذلك بنسبة 20.93%.