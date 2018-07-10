فولكس فاجن تبيع 200 ألف سيارة جولف R في بريطانيا

لندن(صدى):

قامت فولكس فاجن ببيع 200 ألف سيارة من موديلات جولف R للمشترين في بريطانيا ، وتم بيع السيارة رقم 200 ألف الي كيث ويليامسون من قبل فولكس فاجن روبينسون في بيتربروت . والسيارة التي اشتراها كيث ليست أول سيارة فولكس فاجن له حيث أنه اشتري بالفعل من قبل سيارة جولف GTI وكانت أول سيارة R له في عام 2002 وهي MK4 جولق R32.

وقال صاحب السيارة أنه حصل على الكثير من المتعة من جولف GTI وأن جولف R رفعت المستوى المتوقع من الاثارة للسائق وأكد أنه متحمس للحصول على سيارة توفر الأداء العالي وقال أن هذه السيارة لن ترحل عن باقة سياراته التي قام بتجميعها. وتعتبر R علامة مستقلة بذاتها تقريباً في عام 2011 وظهرت نسخ مطورة من باسات وطوارق وشيروكو بعلامة R.

وقال رئيس فولكس فاجن موتورسبورت جوست كابيتو أن تطوير وبيع 200 ألف سيارة في 15 عام يعتبر انجاز كبير خاصة أن فولكس فاجن R تعتبر علامة بعدد قليل من العاملين بواقع 350 خريج ولكن كل واحد له دور رئيسي في تحقيق النجاح.