حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة ومنطقة المدينة المنورة.

كما توقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم، الشرقية، الرياض تمتد إلى نجران كذلك على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة و جازان تشمل الأجزاء منها.

في حين توقعت هطول امطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الطائف