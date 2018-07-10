بالفيديو.. كواليس توقيع الهلال مع طاقم فني إسباني لفرق النادي السنية

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقودًا مع طاقم فني إسباني، لقيادة الفئات السنية بالنادي.

وقال الهلال في بيان له عبر الحساب الرسمي على ” تويتر ” ، إن مراسم التوقيع تمت في مبنى الأمير عبد الله بن ناصر بمقر النادي بحضور كل من: نائب رئيس النادي أحمد الخميس، والمشرف الإداري للفئات السنية الأستاذ منصور الأحمد، ومساعد أمين عام النادي لشؤون الكرة خالد المغيربي.

وبموجب التعاقد سيشرف المدير الفني الإسباني جوزيف سيفر على كافة العمل الفني بالفئات، وسيقود مواطنة فرانسيسك بيريتو الدفة الفنية لفريق الهلال تحت سن 17 عامًا، على أن يتولى إدواردو بالادا مهام التدريب اللياقي بالفريق، ويشغل كارلوس إناريجوس منصب مدير فريق الهلال تحت سن 15 عامًا، على أن يكون المدرب ميجيل بونس مدربا لياقيا للفريق، ويتولى إيرك بارغان مهام الدفة الفنية لفريق الهلال تحت 13 عامًا.