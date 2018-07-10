الريال غزا قلبي..بيان مؤثر من رونالدو بعد الانتقال رسميا ليوفنتوس

نواف السالم(صدى):

خرج اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، ببيان لتوديع جماهير الريال عقب الإعلان رسميًا عن انتقاله لليوفنتوس.

وقال رونالدو : ” أعتقد أن الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي وهذا هو السبب في أنني طلبت من النادي بأن يتحرك، أشعر بهذه الطريقة وأطلب من الجميع وخاصة متابعيني بأن يفهموني. “.

وتابع : ” لقد كانت 9 سنوات رائعة، 9 سنوات فريدة من نوعها، لقد كان هذا وقتاً ممتعاً بالنسبة لي ومليئاً بالاعتبار ولكني أعلم جيداً أنني لن أنسى أبداً أني استمتعت بكرة القدم هنا بطريقة فريدة من نوعها. “.

وأضاف : ” لقد كان لدي فريق رائع في أرض الملعب وفي غرفة تبديل الملابس ، لقد شعرت بدفء المشجعين وقد فزنا معا 3 دوري أبطال أوروبا على التوالي و 4 في 5 سنوات، أشعر بالرضا بعد الفوز بـ 4 كرات ذهبية و 3 أحذية ذهبية “.

واستكمل : ” ريال مدريد غزا قلبي وقلب عائلتي وهذا هو السبب في أنني أريد أن أقول أكثر من أي وقت مضى “ شكرا للنادي والرئيس وزملائي وجميع المديرين والأطباء والعمال المذهلين “.

واختتم حديثه: ” : لقد عكست الكثير وأعرف أن الوقت قد حان لخطوة جديدة، سأرحل ولكن هذا القميص هذا الدرع وملعب سانتياغو بيرنابيو سوف يظل دائماً يشعرني بأنني في منزلي أينما كنت وكما قلت لأول مرة في ملعبنا منذ 9 سنوات “ هلا مدريد! ” “.

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