تفاصيل جديدة حول تعرض ممرض لطلق ناري بالرأس في الرياض

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول واقعة تعرض ممرض لطلق ناري في الرأس داخل مستشفى الملك سلمان بمدينة الرياض، والتي نشرت ” صدى ” تعليق وزارة الصحة عليها.

وأوضحت المصادر أن الممرض يعمل في إدارة الطب المنزلي بالمستشفى، وتعرض لإصابة بالغة في الرأس أدخل على إثرها لغرفة العمليات.

كما أشارت إلى أن الواقعة حدثت داخل مواقف المستشفى، وباشرت الجهت الأمنية الموقع مع بدء عمليات التحقيق والبحث والتحري عن الجاني الذي لاذ بالفرار.

وكانت وزارة الصحة علقت على الواقعة في خبر نشرته ” صدى “، موضحه أن عقاب الإعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا، السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال

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