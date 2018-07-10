” خالد النمر ” يعلق على تعرض ممرض لطلق ناري في الرياض

عادل الحربي (صدى):

علق الدكتور خالد النمر إستشاري وأستاذ أمراض القلب على جريمة الاعتداء على ممرض بطلق ناري في الرأس داخل مستشفى الملك سلمان بمدينة الرياض .

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : المريض وعائلته والطاقم الطبي كلا الطرفين تحت ضغط نفسي وساعات طويله من الانتظار والعمل لكن يجب ألاّ يسوغ ذلك إعتداء أحد الطرفين على الآخر، ثم إن نشر حالة عقوبة واحدة فقط على الملأ كفيل بردع التطاول من أيٍ من الطرفين مستقبلاً.