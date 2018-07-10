  • الثلاثاء 10

    يوليو

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  3. مذيعة قناة bbc تتحدث بشكل علمى عن القرأن الكريم ومعجزته

مذيعة قناة bbc تتحدث بشكل علمى عن القرأن الكريم ومعجزته




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