أسباب وطرق علاج البثور

أميرة خالد(صدى):

يُمثّل الحصول على بشرة نقيّة في أشهر الصيف في الغالب تحدّياً صعب المنال.

وللمساعدة في التغلب على شوائب البشرة خلال الموسم الصيفي، إكتشفي بعض الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ظهور البثور وكيفية الوقاية منها للتألق ببشرة نضرة ونقيّة طوال الصيف.

1- الابتعاد عن الأطعمة المسبّبة لحب الشباب

غالباً ما نشعر بأن العطلة هي الوقت المناسب للترفيه عن النفس وتناول الكوكتيلات السكرية والآيس كريم بهدف الانتعاش وتبريد الجسم، ولكن من المعروف أن هذه الأطعمة يمكن أن تسبب اضطرابات صحّية. لذلك من المهم التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على السكّر المكرّر والزيوت كي نمنع كميات الزيوت الزائدة من سدّ المسام التي تصبح عندئذٍ أرضاً خصبةً لنموّ البكتيريا.

2- تغيير المنتجات التي تستعملينها

لا تختلف أهمية ترطيب الجسم في فصل الصيف عنها في الشتاء، ومع ذلك تؤثر مستحضرات ترطيب البشرة المصنوعة من قوام هلامي سلباً على البشرة الدهنية.

ويُنصَح بإدراج مستحضرات تونر للعناية بالبشرة وتنظيفها خاصةً بالنسبة للبشرة الدهنية مع الابتعاد عن تطبيق المكياج الثقيل، كاستعمال مستحضرات بتغطية كاملة واستبداله بالكريمات المرطبة الملوّنة.

3- تنظيف البشرة بعمق ولكن من دون المبالغة في تقشيرها

يؤدي الطقس الحار إلى ازدياد نشاط الغدد الزيتية وبالتالي حصول انسداد في المسام. لذلك يُنصَح بعدم المبالغة في استعمال مستحضرات تقشير البشرة، لأن هذا الإجراء يُعدّ من الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الكثيرات خلال الصيف.

ورغم أننا جميعاً نعتقد بأهمية تقشير البشرة في التخلص من خلايا الجلد الميتة وإعطاء فرصة أكبر لاكتساب السمرة والحصول على مسام خالية من العرق، فضلاً عن تعزيز عامل الوقاية من أشعة الشمس، قد يؤدّي الإفراط في تقشير البشرة إلى الإضرار بخلايا الجلد، ما يدفعه إلى إنتاج المزيد من الزيت ليتعافى. لذلك ينبغي علينا اختيار مستحضرات تقشّر الجلد بدرجةٍ أقلّ.

4- التقليل من التعرّض لأشعّة الشمس

هذا الإجراء غير مفضّل بالنسبة للسيدات اللواتي يرغبن في اكتساب بشرة سمراء تفيض بالتألق، ولكن التعرّض لأشعّة الشمس يعني التعرّض للحرارة التي تؤدّي إلى التعرّق. والتعرّق المفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة حبّ الشباب خاصةً لأصحاب البشرة الحسّاسة، الأمر الذي يسبّب ظهور البثور المفاجئ. لذلك ينبغي الحفاظ على برودة الجسم في درجات الحرارة المرتفعة.