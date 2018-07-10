بالصور.. تباين الأراء حول أطقم الهلال قبل تدشينها بأسبوعين
يقترب نادي الهلال برئاسة سامي الجابر من الإعلان عن أطقم الفريق للموسم الجديد.
وكشفت مصادر أن الهلال سيدشن أطقمه الجديدة خلال الأسبوعين القادمين.
وانتشرت عبر منصة ” تويتر ” بعض الصور لتصاميم أطقم الهلال الجديدة، والتي كان من بينها طاقم أزرق وأخر أبيض.
وتباينت أراء الجماهير حول تصاميم الأطقم الجديدة، حيث أُعجب البعض بها، والبعض الأخر وصفها بأنها سيئة.
فهد[ عدد التعليقات: 1315 ] نشر منذ 38 دقيقة
ممتاز ها الابيض انيق وشيك
نوير[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 36 دقيقة
ننتظر الاعلان الرسمي ونقول رأينا