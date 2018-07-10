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بالصور.. تباين الأراء حول أطقم الهلال قبل تدشينها بأسبوعين

بالصور.. تباين الأراء حول أطقم الهلال قبل تدشينها بأسبوعين
ماجد محمد(صدى):

يقترب نادي الهلال برئاسة سامي الجابر من الإعلان عن أطقم الفريق للموسم الجديد.

وكشفت مصادر أن الهلال سيدشن أطقمه الجديدة خلال الأسبوعين القادمين.

وانتشرت عبر منصة ” تويتر ” بعض الصور لتصاميم أطقم الهلال الجديدة، والتي كان من بينها طاقم أزرق وأخر أبيض.

وتباينت أراء الجماهير حول تصاميم الأطقم الجديدة، حيث أُعجب البعض بها، والبعض الأخر وصفها بأنها سيئة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1315 ] نشر منذ 38 دقيقة

ممتاز ها الابيض انيق وشيك

[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 36 دقيقة

ننتظر الاعلان الرسمي ونقول رأينا

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