بالصور.. تباين الأراء حول أطقم الهلال قبل تدشينها بأسبوعين

ماجد محمد(صدى):

يقترب نادي الهلال برئاسة سامي الجابر من الإعلان عن أطقم الفريق للموسم الجديد.

وكشفت مصادر أن الهلال سيدشن أطقمه الجديدة خلال الأسبوعين القادمين.

وانتشرت عبر منصة ” تويتر ” بعض الصور لتصاميم أطقم الهلال الجديدة، والتي كان من بينها طاقم أزرق وأخر أبيض.

وتباينت أراء الجماهير حول تصاميم الأطقم الجديدة، حيث أُعجب البعض بها، والبعض الأخر وصفها بأنها سيئة.