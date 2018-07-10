” أمانة جدة ” تغلق جسر الملك خالد بعد 40 عاما

نايف السالم(صدى):

أغلقت أمانة محافظة جدة جسر الملك خالد، الواقع على طريق الملك خالد تقاطع طريق مكة القديم جنوب جدة؛ لأعمال الصيانة.

وأوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، أن مشروع صيانة الجسر يهدف إلى رفع القدرة التحميلية في جزئيه العلوي والسفلي مع مراعاة أعمال الصيانة الدورية والوقائية.

وأَضاف أنه مشروع الصيانة يتكلف 13.520.376 ريال بمدة أقصاها 4 شهور، على أن يستغرق كل مسار مدة شهرين، لافتًا إلى أن الإغلاق سيكون على مرحلتين.

المرحلة الأولى إغلاق الحركة المرورية أعلى الجسر والمتجهة من الجنوب إلى الشمال وبدأت منذ الأحد الماضي 24- 10- 1439هـ وتستمر حتى الأحد 29-12-1439هـ، و المرحلة الثانية إغلاق الحركة المرورية أعلى الجسر المتجهة من الشمال إلى الجنوب من يوم الأحد 6-1-1440 وتستمر حتى يوم الأحد 10-3-1440، وسيتم توجيه الحركة المرورية لأسفل الجسر خلال فترة الإغلاق.

وأشار ” البقمي ” إلى أنه تم إنشاء الجسر قبل أكثر من 40 عامًا؛ لتسهيل الحركة المرورية بهذا التقاطع الهام، لافتًا إلى أن الجسر يتكون من مسارين بطول 1100 متر يمتد من شمال محافظة جدة إلى جنوبها بما في ذلك طريق مكة القديم بكيلو 2.