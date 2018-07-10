الإنتربول السعودي يسلم مصر هارب متهم بجريمة قتل

نايف السالم(صدى):

سلم الإنتربول السعودي، اليوم الثلاثاء، نظيره المصري مطلوبا في جريمة قتل بمدينة بني سويف في صعيد مصر، ارتكبها مع آخرين.

وعاد المتهم على طائرة للخطوط السعودية إلى ميناء القاهرة الجوي، حيث تحفظ عليه وفد أمني لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.

ويذكر أن مديرية أمن بني سويف ألقت القبض على 3 متهمين، في واقعة قتل وسطو على تاجر مجوهرات، حيث فر المتهم الرابع إلى المملكة.