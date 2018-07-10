الإنتربول السعودي يسلم مصر هارب متهم بجريمة قتل
سلم الإنتربول السعودي، اليوم الثلاثاء، نظيره المصري مطلوبا في جريمة قتل بمدينة بني سويف في صعيد مصر، ارتكبها مع آخرين.
وعاد المتهم على طائرة للخطوط السعودية إلى ميناء القاهرة الجوي، حيث تحفظ عليه وفد أمني لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.
ويذكر أن مديرية أمن بني سويف ألقت القبض على 3 متهمين، في واقعة قتل وسطو على تاجر مجوهرات، حيث فر المتهم الرابع إلى المملكة.
فيصل[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 45 دقيقة
عاش الاخوة والمجهودات العظيمة
ناصر[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 43 دقيقة
من قتل يقتل ولو بعد حين