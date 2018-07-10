تدني مستوى الرؤية الأفقية بينبع إثر موجة غبار كثيفة

عادل الحربي(صدى):

ضربت محافظة ينبع موجة غبار كثيفة ؛ تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وحجب الغبار الكثيف الرؤية الأفقية لمسافات قصيرة في المناطق المفتوحة، خاصة الطريق الساحلي بين جدة ومحافظة ينبع وطريق أملج وينبع النخل.

وفي هذا السياق أكد القطاع الصحي بمحافظة ينبع، على جاهزية جميع المرافق الصحية لاستقبال حالات الربو والأمراض الصدرية جراء تقلب حالات الطقس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت اليوم باستمرار نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة تشمل ينبع والطريق الواصل بين محافظة جدة وينبع والأجزاء المجاورة لها، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.