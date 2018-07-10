الحراملة عميداً لكلية الآداب في جامعة حفر الباطن

بندر العنزي(صدى):

صدر قرار معالي مدير جامعة حفر الباطن عضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي بتكليف سعادة الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة عميداً لكلية الآداب بجامعة حفر الباطن.

ويعد الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة من الكفاءات الوطنية الأكاديمية المميزة، حيث شغل عددا من المناصب الأكاديمية والإدارية في عدد من الجامعات السعودية ، وعمل في كل من جامعة الملك سعود وجامعة الحدود الشمالية وهو أستاذا مشاركا في مجال علم النفس الرياضي التطبيقي، ويعمل ايضا رئيسا للمجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي ورئيسا للجنة الثقافية في النادي الأدبي بالحدود الشمالية، وله عدد ( 3 ) من الكتب المحكمة التي تدرس كمقرارات للطلاب والطالبات في العديد من الجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية، بالاضافة الى العديد من الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلات علمية دولية مصنفة تابعة لبعض الجامعات العالمية المرموقة في تخصصه العلمي.

“ الصحيفة ” تُبارك للدكتور أحمد الحراملة متمنين لهُ التوفيق والسداد في عمله القادم لخدمة مجتمعه ووطنه.